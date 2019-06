Inzaghi vuole una settimana in più di ritiro Considerato troppo corto il periodo di lavoro organizzato a Pinzolo

L'anomalia gli è parsa subito evidente: in ritiro dal 7 al 20, appena due settimane. La spiegazione la diede il presidente: se il Benevento fosse andato in A, nell'ultima settimana si sarebbe partiti alla volta dell'Inghilterra per una tournée. Dunque quel ritiro più breve era dovuto a questo. Pippo Inzaghi è contentissimo della struttura, ma ha chiesto di stare una settimana in più. Detta così, sembrerebbe una cosa da niente, ma non è certo semplice trovare sette giorni liberi in quelle zone che pullulano di squadre di calcio. L'area logistica del Benevento si è messa subito in azione per accontentare il nuovo mister: vuole una settimana in più di lavoro? E così sarà. Bisogna capire se sarà possibile rimanere a Pinzolo o bisognerà traslocare altrove. Ma in qualche maniera si farà.

D'altra parte Inzaghi è uno stacanovista del lavoro. L'anno scorso riuscì subito ad accendere la piazza bolognese abituata ai toni pacati di Donadoni. Alla sua presentazione insistette parecchio sui termini “voglia” e “dedizione”, raccontando di aver visitato il centro tecnico di Castel Debole e di essersene subito innamorato: “Se potessi dormirei lì”, disse alla gente, desideroso di cominciare subito il suo lavoro.