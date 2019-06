Benevento, prolungato il ritiro: dal 21 al 31 si va a Moena Accolta subito la richiesta del nuovo allenatore. Aumentano anche le amichevoli

Quando si dice l'efficienza. Neanche il tempo di chiedere che il desiderio del nuovo tecnico è stato già esaudito. Il ritiro è prolungato, così come aveva chiesto Pippo Inzaghi, di altri dieci giorni: dal 7 al 20 è confermato il romitaggio di Pinzolo, dal 21 al 31 luglio la squadra giallorossa si trasferirà nella vicina Moena (130 chilometri dalla precedente sede, definita la “fata delle Dolomiti”). Giocherà subito un'amichevole con la Fiorentina, che è in ritiro proprio a Moena, poi occuperà le stanze dell'Hotel Rosengarten fino al termine del mese. Tutto come aveva chiesto l'allenatore. La cosiddetta “Area logistica” condotta magistralmente dal team manager Alessandro Cilento non ha dunque perso tempo ed ha rimesso subito a posto le cose così come esigeva Inzaghi.

E' probabile che aumenti anche il numero di amichevoli che saranno giocate nel periodo di ritiro in Trentino: confermate quelle con Napoli, Fiorentina e Cagliari, si dovrebbe giocare anche con Venezia e Sassuolo.