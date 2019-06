Napoli - Benevento, ecco la data dell'amichevole Inzaghi ritrova il "maestro" Ancelotti: con lui ha vinto tutto ai tempi del Milan

E' stata svelata la data dell'amichevole tra Napoli e Benevento. Azzurri e giallorossi si sfideranno il prossimo 13 luglio, sul manto erboso di Carciato a Dimaro. La stagione della Strega parte subito con dei test importanti e di spessore, considerato che dopo gli azzurri ci saranno anche il Cagliari e la Fiorentina. Sarà anche un primo assaggio per vedere all'opera il nuovo tecnico Pippo Inzaghi, che tra l'altro avrà di fronte quel Carlo Ancelotti con cui ha scritto la storia del Milan vincendo praticamente tutto in Italia e in Europa. Come noto il ritiro dei giallorossi partirà il 7 luglio e si svolgerà a Pinzolo.