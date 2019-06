Curva Sud, una gigantografia di Imbriani al Rione Libertà L'iniziativa dei tifosi giallorossi in collaborazione con l'associazione "Imbriani non mollare"

Altra importante iniziativa da parte della Curva Sud Benevento che ha annunciato un nuovo progetto, ideato con la collaborazione dell'associazione "Imbriani non mollare". Sarà realizzata una gigantografia raffigurante il compianto Carmelo Imbriani al Rione Libertà. Ecco il testo del comunicato:

Siamo lieti di annunciarvi, che è in atto un nuovo progetto da parte della Curva Sud Benevento, in collaborazione con l'associazione “Imbriani non mollare”. Il progetto, riguarda la realizzazione di una gigantografia/murales, in cui è raffigurato il nostro compianto capitano Carmelo Imbriani, al quale è dedicata l'opera citata. Il disegno, verrà realizzato su una parete completa di un edificio ubicato in via Massimo D'azeglio, difronte la nostra sede. Sarà disegnato interamente a mano, dal duo di artisti sanniti NAF-MK, cui l'associazione si è rivolta. I fondi per la realizzazione dell'opera, sono in parte quelli che la Curva Sud riuscì a raccogliere e devolvere all'associazione stessa, mediante la vendita delle bandierine utilizzate poi nella coreografia a tutto stadio nella gara al “Vigorito” tra Benevento Vs Juventus, e per l'altra parte, chiediamo aiuto e sostegno a chi possiede attività commerciali o imprese, a rivolgersi a noi tramite la nostra sede, sita in via Massimo D’azeglio n.40, aperta tutti i giorni dalle ore 18:00 alle 20:00 circa, o scrivendo alla seguente casella di posta elettronica: curvasudbenevento1929@gmail.com, dove potrete contribuire pubblicizzando le vostre attività mediante cartelloni pubblicitari in microforatov (rete mesh), che verranno affissi per tutta la durata dei lavori sul ponteggio che servirà per consentire la realizzazione della stessa. Durante i lavori, l'opera verrà coperta con teloni. La giornata in cui sarà visibile a tutti, verrà comunicata successivamente con un post. La manifestazione, sarà allietata da stand gastronomici e di altro genere, nonchè gruppi musicali. Terminerà con la liberazione dell'opera dai teli di copertura, accompagnata da caratteristici e a tema fuochi pirotecnici. Nel nome di Carmelo...avanti Benevento!