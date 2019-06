Serie B, il Benevento torna alla Dacia Arena L'impianto dell'Udinese sarà utilizzato dal Pordenone

Per il terzo anno consecutivo, il Benevento scenderà in campo alla Dacia Arena. L'impianto sportivo di proprietà dell'Udinese sarà anche utilizzato dal Pordenone in serie B. Lo ha comunicato lo stesso club friuliano che ha ringraziato pubblicamente la società del presidente Pozzo. Ovviamente il prossimo calendario dei neroverdi sarà realizzando prendendo in considerazione gli impegni casalinghi del sodalzio bianconero. Per la Strega sarà la terza apparizione alla Dacia Arena, dopo l'esordio nel campionato di serie A e il precedente in Coppa Italia della scorsa stagione che vide i giallorossi trionfare con il risultato di 2-1.