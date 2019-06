Benevento, si lavora ai rinnovi di Letizia e Coda Già incontrato l'entourage del terzino che piace al Bari, tra qualche giorno c'è il bomber

Il Benevento non ha alcuna intenzione di privarsi di due dei suoi giocatori più rappresentativi, Gaetano Letizia e Massimo Coda. Con entrambi ha già intavolato le trattative per rinnovare il contratto che li vede in scadenza nella prossima stagione (2020). In particolare il discorso è avviatissimo con il terzino di Scampia, su cui in questi giorni c'è da registrare la corte spietata da parte del Napoli che vuole girarlo al Bari in serie C. Una eventualità che il Benevento si sente assolutamente di scartare in questo momento, a meno che dalla società azzurra non arrivasse una di quelle offerte “indecenti” a cui non si può dire di no. Da quanto si legge in giro, però, l'operazione del Napoli è soprattutto spinta dal contratto in scadenza di Letizia: un appiglio che potrebbe consentire, nel caso in cui il Benevento non si facesse sentire, di approfittarne facendo al giocatore una offerta allettante. Così non sarà e Letizia rimarrà ancora in giallorosso anche per la prossima stagione. Stesso discorso per Coda, con i cui agenti però si attende di avere un incontro.

Le operazioni di Letizia e Roberto Insigne non sono affatto collegate, per cui il Benevento crede di poter portare a compimento il suo intento di riscattare il fratellino di Lorenzo.

Sempre in tema di riscatti, tra qualche giorno arriverà anche quello relativo a Lorenzo Montipò, in ritiro con la Nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio.

3-5-2 o 4-3-1-2? Bisogna fare un distinguo che finora è rimasto un po' in ombra: il modulo che potrà essere adottato da Pippo Inzaghi. Tutti hanno parlato del 3-5-2 con cui ha affrontato il campionato a Bologna, ma occorre dire che non si tratta di una scelta esasperata. In realtà “Super Pippo” ha iniziato nelle giovanili del Milan con il 4-3-3 o il 4-3-1-2 a seconda degli uomini che aveva a disposizione, un modulo che ha fatto anche a Venezia nell'anno della promozione in B. Come dire che anche a Benevento potrebbe “sposare il 4-3-1-2, proprio per utilizzare al meglio i giocatori di cui è in possesso. E se avrà Roberto Insigne, insieme allo sloveno Vokic, si ritroverà con due trequartisti che potranno tornare utili appunto al 4-3-1-2.