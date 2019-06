Inzaghi, per la firma si attende solo l'ok del Bologna L'allenatore si legherà al Benevento con un contratto annuale: nessun dettaglio da limare

Quando la firma sul contratto è solo un atto formale. L'accordo già definito tra il Benevento e Pippo Inzaghi non ha più dettagli da limare, ma solo dei tempi tecnici da attendere. Come molti ricorderanno il neo tecnico giallorosso era ancora sotto contratto col Bologna e perché apponga la firma su un nuovo accordo deve attendere che la società felsinea dia il suo nulla osta. Che è l'unico carteggio che ancora manca per la formalizzazione dell'ingaggio da parte del Benevento. Inzaghi firmerà, come si è detto, un contratto annuale su cui c'è il pieno accordo delle parti. Si spera di poterlo fare al più presto possibile, anche per consentire alla società di ufficializzarne la scelta e poi di presentarlo nella maniera adeguata il 6 luglio, il giorno prima della partenza per il ritiro, alla piazza beneventana.

Nella foto, un selfie scattato in pullman nel corso di una trasferta: alle sue spalle il "secondo" D'Angelo