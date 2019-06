Bucchi è il nuovo tecnico dell'Empoli L'allenatore ha firmato con il sodalizio toscano dopo l'esperienza con il Benevento

E' ufficiale: Christian Bucchi è il nuovo allenatore dell'Empoli. Il tecnico ha guidato nella scorsa stagione il Benevento, chiudendo il campionato al terzo posto (quarto sul campo). Ai play off è arrivata l'eliminazione in semifinale per mano del Cittadella che ha spinto la società del presidente Vigorito a non proseguire il rapporto con l'ex Perugia, che tra l'altro era basato da un contratto annuale. Bucchi sarà presentato alla stampa il prossimo 24 giugno.