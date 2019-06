Benevento, Improta si sposa con la sua Valentina Giornata speciale per l'esterno offensivo giallorosso

E' un giorno molto speciale per Riccardo Improta. L'esterno offensivo giallorosso ha sposato Valentina, con cui era fidanzato da sei anni. Il calciatore adesso si godrà la luna di miele, per poi presentarsi a luglio nel Sannio per le visite mediche che saranno seguite dalla partenza per il ritiro. Al matrimonio c'era anche Roberto Insigne: per il calciatore partenopeo sono ore calde, considerato che il Benevento vorrebbe trattenerlo riscattandolo dal Napoli. Le due società dialogano e nelle prossime ore potrebbe esserci un risvolto definitivo. Oltre a Insigne, presenti anche Maggio, Di Chiara, Bandinelli e Del Pinto. Ovviamente al momento i calciatori pensano solo a vivere questa giornata così importante, tra sorrisi e brindisi ben auguranti per i neo coniugi Improta.