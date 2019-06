Serie B, ecco quando comincerà il campionato Previsti quattro turni infrasettimanali. L'ultima giornata è in programma il 14 maggio

E' terminata l'Assemblea di Lega B che ha definito le date della prossima stagione. Il campionato cadetto partirà il 23 agosto con la gara inaugurale, mentre il giorno successivo ci sarà l'intera prima giornata. Confermate le gare “natalizie” nelle giornate del 26 e 29 dicembre, così come il turno di Pasquetta che cadrà il 13 aprile. Previsti quattro turni infrasettimanali. L'ultima giornata si giocherà il 14 maggio, per poi passare alla disputa di play off e play out.