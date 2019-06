Armenteros e Lukaku, vacanze in California Rinsaldata la vecchia amicizia tra l'attaccante giallorosso e il campione belga

Della sua amicizia con Romelu Lukaku s'era parlato quando rifilò al Brescia il gol più bello del campionato e dichiarò con quella sua aria scanzonata: “Lui un gol così non lo avrebbe mai segnato”. Scherzava Samuel Armenteros, perchè quello che poteva sembrare un commento irriverente era invece nient'altro che il frutto della fraterna amicizia che lega il centravanti svedese di origini cubane al fuoriclasse belga. Ora i due sono beatamente in vacanza in un'amena località della California, si godono il cosiddetto “California dream” e si concedono selfie simpaticissimi. Considerato che Lukaku vuole andar via assolutamente da Manchester e vuole l'Inter (un affare difficile: da 70 milioni, ai nerazzurri servirebbe cedere Icardi), i due potrebbero anche aver già organizzato il viaggio di ritorno dalla California: per entrambi destinazione Italia...