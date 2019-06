Benevento, dal 24 giugno al via la campagna abbonamenti Confermati i prezzi della scorsa stagione. Prevista la fase di prelazione

Il Benevento Calcio comunica che dal prossimo 24 giugno 2019 (ore 10.00) partirà la Campagna Abbonamenti #PASSIONEINDISTRUTTIBILE per la stagione calcistica 2019/20. Il club giallorosso ha deciso di confermare i prezzi speciali per i vecchi abbonati, agevolazioni per i residenti in provincia di Benevento, per le “Donne”, “Under 5”, “Under 18” e “Universitari” e, nella sola Curva Nord, per i nuclei familiari.

Di seguito i dettagli:

RINNOVO – LUNEDI’ 24 GIUGNO A SABATO 14 LUGLIO

La prima fase avrà inizio lunedì 24 giugno e sarà riservata ai vecchi abbonati (stagione 2018/19). Chi sottoscriverà l’abbonamento (18 gare) in questo periodo potrà usufruire di uno sconto pari al 10% sul prezzo INTERO. Il periodo dedicato al rinnovo terminerà il 14 luglio p.v., ore 23.59.

Dove abbonarsi

Gli interessati potranno sottoscrivere gli abbonamenti in base al settore prescelto nel modo seguente:

Tribuna Superiore, Tribuna Inferiore, Tribuna Superiore Scoperta, Curva Sud, Curva Nord e Distinti presso tutti i punti vendita autorizzati Listicket ed online;

Tribuna Centrale online ed esclusivamente presso il campo sportivo Avellola* (via Avellola) da lunedì 8 luglio a domenica 14 luglio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

* Durante il periodo delle Universiadi, gli abbonamenti potranno essere sottoscritti presso il campo sportivo Avellola nella settimana dedicata.

VENDITA LIBERA – LUNEDI’ 15 LUGLIO A SABATO 4 AGOSTO

La vendita libera comincerà lunedì 15 luglio e si concluderà sabato 4 agosto p.v., ore 23.59.

Dove abbonarsi

Gli interessati potranno sottoscrivere gli abbonamenti per i settori Tribuna Superiore, Tribuna Inferiore, Tribuna Superiore Scoperta, Curva Sud, Curva Nord, Distinti presso tutti i punti vendita autorizzati Listicket e online;

La Tribuna Centrale potrà essere acquistata esclusivamente presso i botteghini dello stadio “C. Vigorito”, dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

PROCEDURA DI EMISSIONE

I titoli di accesso al “Ciro Vigorito” saranno emessi secondo le seguenti modalità:

ABBONAMENTO DIGITALE (CONSIGLIATO)

L'abbonamento digitale è associato alla Supporter Card in corso di validità. Al momento della sottoscrizione sarà lasciato un tagliando segnaposto cartaceo come ricevuta dell'avvenuta transazione e al fine di identificare il proprio posto all'interno dello stadio “C. Vigorito”.

ABBONAMENTO CARTACEO (Fit Stop)

L'abbonamento cartaceo è sottoscrivibile presentando un documento d'identità valido in originale. La tessera (Fit Stop) sarà stampata e rilasciata contestualmente alla sottoscrizione degli abbonamenti acquistati esclusivamente presso il campo sportivo Avellola* (via Avellola) da lunedì 8 luglio a domenica 14 luglio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (durante la fase di rinnovo). Presso i botteghini dello stadio “C. Vigorito”, dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (nella fase di vendita libera).

* Durante il periodo delle Universiadi, gli abbonamenti potranno essere sottoscritti presso il campo sportivo Avellola nella settimana dedicata.

PROMOZIONI

Confermate le agevolazioni per le “Donne”, “Under 5”, “Under 18”, “Universitari”, residenti in provincia di Benevento e, nella sola Curva Nord, per i nuclei familiari. Con la “Promo Family”, il capofamiglia paga il prezzo intero mentre gli altri componenti pagano il prezzo con uno sconto pari al 50%.

PROMO FAMILY

Per usufruire della “Promo Family” (il capofamiglia paga l’abbonamento a prezzo intero mentre gli altri componenti pagano il prezzo con uno sconto pari al 50%), l’interessato al momento della sottoscrizione oltre al proprio documento di riconoscimento in corso di validità dovrà presentare il modulo di autocertificazione dello stato di famiglia debitamente compilato (clicca qui per scaricare il file).

Dove abbonarsi

Tutti gli abbonamenti previsti dalle promozioni potranno essere sottoscritti esclusivamente presso il campo sportivo Avellola* (via Avellola) da lunedì 8 luglio a domenica 14 luglio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (durante la fase di rinnovo). Presso i botteghini dello stadio “C. Vigorito”, dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (nella fase di vendita libera).

Durante il periodo delle Universiadi, gli abbonamenti potranno essere sottoscritti presso il campo sportivo Avellola nella settimana dedicata.

Le promo Donna, Under 18 e Under 5 saranno acquistabili anche presso tutti i punti vendita autorizzati Listicket.

* Lo sconto previsto del 10% è applicabile solo agli abbonamenti a prezzo Intero. Sono escluse le promozioni, già con prezzo agevolato.

ACQUISTO ON-LINE

I residenti nella città di Benevento, in fase di rinnovo e durante la vendita libera, potranno acquistare il titolo anche seguendo la procedura on-line collegandosi al sito www.listicket.it.

I residenti in Provincia, invece, nella fase del rinnovo, potranno acquistare il titolo seguendo anche la procedura on- line, nella fase di vendita libera invece, dovranno recarsi esclusivamente pressi le ricevitorie Listicket abilitate previa esibizione di un valido documento di riconoscimento indicante la propria residenza.

** Al prezzo degli abbonamenti va aggiunto il diritto di prevendita pari a € 3.00.

PREZZARIO CLICCA QUI per visualizzare il file con i prezzi.

AUTOCERTIFICAZIONE CLICCA QUI per visualizzare il file.