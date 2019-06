Benevento, focus sulla campagna abbonamenti Confermati sconti e agevolazioni: sarà possibile sostenere la Strega con 6 euro a partita

C'era chi l'attendeva da tempo, chi l'ha addirittura invocata poche ore dopo la cocente sconfitta nei play off con il Cittadella. La nuova campagna abbonamenti è stata finalmente annunciata dal Benevento Calcio. Nel corso della conferenza stampa dello scorso 6 giugno, il presidente Vigorito è stato chiaro nel sottolineare che avrebbe confermato gli stessi prezzi della scorsa stagione. Detto fatto, con i tifosi che potranno assistere al prossimo campionato di serie B godendo di un costo accessibile e che interessa diverse fasce.

BAMBINI - La voglia del Benevento Calcio è sempre stata quella di avvicinare i più piccoli allo stadio. Per gli under 5, c'è la cifra irrisoria di 20 euro per la Curva Sud, mentre per i minorenni è stato fissato un prezzo di 75 euro, lo stesso degli universitari.

DONNE - Il gentil sesso sta prendendo sempre più piede in questo sport, sia per quanto riguarda il calcio giocato che per le presenze allo stadio. Questo il Benevento l'ha capito da tempo, riservando delle "quote rosa" interessanti: la Curva Sud, ad esempio, è in vendita a 80 euro per le donne: una media di 4,4 euro a partita.

RINNOVI - Per gli oltre 8mila abbonati della scorsa stagione ci sarà una fase di prelazione, nella quale potranno sottoscrivere una nuova tessera entro il 14 luglio. Per loro la spesa sarà di 110 euro per la Curva Sud, con uno sconto del 10% sul prezzo intero che è fissato a 120 euro. Un'osservanza è stata riservata anche ai tifosi residenti in provincia che, attraverso la presentazione di un'autocertificazione di residenza, potranno godere di un ulteriore beneficio risparmiando 20 euro rispetto a un sostenitore residente in città. Quest'ultimo, comunque, potrà assistere al campionato di serie B con una media di 6,6 euro a partita: un costo davvero esiguo per il secondo livello calcistico italiano.

NUCLEI FAMILIARI - Particolare importanza è stata data anche ai nuclei familiari, ai quali è riservata la Curva Nord. In tal caso, il capofamiglia pagherà il prezzo intero dell'abbonamento, mentre a tutti gli altri componenti è riservato uno sconto del 50%.

GIORNATA GIALLOROSSA - Gli abbonamenti sono validi per diciotto partite, di conseguenza è in programma anche una giornata giallorossa che sarà stabilità in seguito dalla società.

Insomma, anche quest'anno i tifosi del Benevento potranno assicurarsi un posto al Vigorito approfittando della politica dei prezzi attuata dalla società che sarà totalmente diversa rispetto a quella che verrà scelta per i singoli tagliandi. Abbonarsi, quindi, conviene e non poco. L'obiettivo è quello di provare a superare lo storico dato fatto registrare la scorsa stagione. Difficile, ma non impossibile: la gente di Benevento ha tanta voglia di calcio.