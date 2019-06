Benevento, Inzaghi: "Non vedo l'ora di iniziare" Le prime parole da nuovo tecnico giallorosso

Inzaghi è il nuovo tecnico del Benevento. La tanto attesa ufficialità è arrivata questa mattina, anche se le parti avevano trovato l'accordo già da diverso tempo. Il tecnico piacentino doveva liberarsi dal Bologna, per poi sposare il progetto del presidente Vigorito. Attraverso il proprio profilo Instagram, l'ex Milan ha mostrato il proprio entusiasmo per l'inizio dell'esperienza sannita: "Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura".

Il post chiaro e conciso del tecnico, che è chiamato a rifarsi dopo l'esperienza negativa vissuta a Bologna nello scorso campionato di serie A. Inzaghi ritrova la cadetteria, dove ha fatto grandi cose, riuscendo a portare il Venezia a giocarsi la promozione chiudendo la stagione regolare al quinto posto. Adesso si attende la presentazione ufficiale, in programma il prossimo 6 luglio presso l'Hotel President.