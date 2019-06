Empoli, Bucchi si presenta: "E' una grande occasione" L'ex tecnico del Benevento in conferenza stampa: "Le precedenti esperienze mi hanno migliorato"

Conferenza stampa di presentazione per Cristian Bucchi all'Empoli. L'ex tecnico giallorosso ha parlato così ai microfoni dei giornalisti toscani, come riportato da pianetaempoli.it

Questa è una grande occasione e opportunità per chi c’è stato, per chi c’è e per chi arriverà. Lavorare qui per me è una grande spinta, c’è stato subito grande entusiasmo fin da subito. Credo molto nei tempi e credo che questo sia il momento giusto per venire a Empoli. L’Empoli viene da un rammarico, da una stagione sfortunata. Gli obiettivi sono quelli di lavorare, poi i sogni speriamo di averli in futuro. Dobbiamo avere ferocia in tutto quello che facciamo. Arrivo qui con grande entusiasmo. Il modulo? L’idea è quella di sviluppare il 4-3-1-2, ma soprattutto di giocare un calcio propositivo. Mi piace difendere attaccando, ci siamo trovati e nel tempo, scegliendo gli uomini giusti, costruiremo una squadra adatta per il percorso che vogliamo fare. La squadra cambierà profondamente rispetto all’anno scorso. Io devo riuscire a integrarmi, come deve fare un allenatore al giorno d’oggi: ci deve essere la possibilità di adattarsi alla squadra, se serve. Le precedenti esperienze? L’esperienza insegna sempre. L’esperienza negativa di Sassuolo mi è servita tantissimo, perché probabilmente alcune tappe erano state bruciate. Servono tutte le esperienze per migliorare e crescere. Fare esperienza significa sbagliare. Uno deve capire quale è stato il percorso, sono uno ipercritico ma anche onesto intellettualmente.