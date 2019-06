Abbonamenti, il primo dato: Curva e Distinti i più richiesti La campagna è partita questa mattina, con la prelazione che terminerà il 14 luglio

E' terminata la prima giornata della campagna abbonamenti #PassioneIndistruttibile, valida per la prossima stagione calcistica del Benevento. La società ha confermato pienamente prezzi e modalità stabiliti nella scorsa stagione, permettendo ai tifosi di poter seguire ancora la Strega in maniera agevolata. Come previsto, i settori più richiesti sono la Curva Sud e i Distinti, con quest'ultimo che alle 19 superava addirittura il numero fatto registrare dalla "casa" del tifo organizzato. Il totale delle tessere emesse erano 149, ripartite da 65 nei Distinti, 60 in Curva Sud, 21 in Tribuna Superiore e 3 in Curva Nord.

Ricordiamo che gli abbonati della scorsa stagione hanno diritto a un 10% di sconto sul prezzo totale, permettendo quindi di ottenere un ulteriore risparmio. La prelazione durerà fino al 14 luglio, per poi passare alla vendita liberà che terminerà il 4 agosto. L'abbonamento sarà valido per 18 gare casalinghe, quindi è prevista la giornata giallorossa che sarà scelta dalla società.