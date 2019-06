Il Palermo non è iscritto. La società però dice di sì... Manca la fideiussione, la proprietà dice che c'è un ritardo per un problema tecnico

La scena è francamente surreale. I tifosi che aspettano fuori dal Barbera notizie sull'iscrizione del Palermo alla prossima serie B, ma devono ingurgitare l'ennesimo boccone amaro: non c'è la fideiussione, l'iscrizione non può essere considerata completata. E' mezzanotte e qualche minuto dopo iniziano le contestazioni, perchè in fondo la sede del Palermo calcio è lì, proprio nel Barbera. C'è sconcerto, si torna dietro di un mese, si riaprono le porte del mondo dei Dilettanti. Una fine che Palermo, quinto comune italiano per popolazione, non merita. Ma il destino è baro: dopo le malefatte di Zamparini, neanche i Tuttolomondo sono riusciti a rimettere a posto i cocci. Il Palermo a tutti gli effetti non è iscritto alla serie B, il termine era perentorio.

IL GIALLO. La società però dice che tutto è a posto, che l'iscrizione è stata fatta e i termini sono stati rispettati. Per loro il Palermo è iscritto. A parlare è Salvatore Tuttolomondo. "La fideiussione è operante, come attestato da due pec. E' confermata la piena operatività della garanzia fideiussoria. Per un problema tecnico non imputabile al Palermo verrà consegnata nelle prossime ore. La Lega? Non ha detto nulla. La fideiussione richiesta e pagata già la scorsa settimana, se la società assicuratrice conferma che c'è un ritardo per un problema tecnico, non è colpa del Palermo". Problemi tecnici o di trasmissione, un fatto è certo: stasera, entro le ore 24 la fideiussione non c'era. Quello che accadrà ora speriamo non venga affidato ad un'altra lunga estate calda. Il Venezia di Tacopina è già pronto alla battaglia. Questa serie B continua ad essere senza pace.