Caos Palermo: Tuttolomondo insiste: "Iscrizione valida" Nella conferenza stampa di questa mattina ha ribadito che la fideiussione è in arrivo

La conferenza questa mattina alle 10,30 nella sede della società rosanero presso lo stadio Barbera. Ha parlato tutto d'un fiato Salvatore Tuttolomondo per spiegare le ragioni del Palermo, per dire che quella fideiussione certificata da un'agenzia bulgara è già operativa e non è arrivata in tempo sui tavoli della Figc solo per un problema telematico. “La fideiussione – ha detto Tuttolomondo – sta arrivando in Lega e di conseguenza a noi. Non nutro alcuna preoccupazione sull'iscrizione del Palermo al prossimo campionato di serie B. Fino a questo momento, a fronte di due nostre Pec in cui si annunciava l'arrivo della fideiussione, non ci è arrivata alcun cenno di segno contrario dalla Figc. Il problema nasce, così come è stato spiegato esaurientemente dal broker della compagnia, da un problema tecnologico della piattaforma della compagnia stessa. Il guasto è stato riparato stamani alle 10,17 e alle 10,27 mi hanno assicurato che la polizza era in arrivo via Pec. Per noi l'iscrizione è conforme alla normativa prevista”. Gli è stato chiesto cosa accadrebbe se la Lega non considerasse regolare l'iscrizione e escludesse il Palermo dalla B. Tuttolomondo ha risposto secco: “Una eventualità del genere non la prendo neanche in considerazione”.

Ora dunque la palla passa agli organi della Figc. Da quest'anno si sa che le norme sono state rese ancora più stringenti: la presentazione delle domande di iscrizione e della documentazione necessaria per completarla è stata anticipata al 24 di questo mese e non più al 30 giugno; il 4 luglio ci sarà la comunicazione dell’esito dell’istruttoria da parte delle commissioni; entro l’8 luglio la possibilità di fare ricorso (sui documenti presentati, non si potrà più integrare la documentazione); il 12 luglio il Consiglio Federale deciderà sulle ammissioni.

Foto tratta dal sito "I love Palermo Calcio"