Accordo Benevento - Campobasso, verso il nulla di fatto Ribaltone societario tra i rossoblu: la nuova maggioranza non sarebbe interessata

Si va verso la fumata nera per la partership tra il Benevento e il Campobasso. Gli ultimi sviluppi avvenuti in terra molisana hanno allontanato e non poco le parti. La Halley Holding, fondo svizzero che deteneva delle quote del sodalizio rossoblu, ha acquistato il 70% del capitale societario, mettendo in minoranza l'ormai ex presidente Nicola Circelli che aveva avviato i contatti con il sodalizio del presidente Vigorito. I maggiori azionisti non sembrerebbero interessati all'accordo con il Benevento, per tale motivo si va verso un inevitabile dietrofront. Per il club sannita sarebbe stato un'ottima alternativa dove poter far crescere i propri giovani, con Pasquale Bovienzo che era già pronto a diventare il nuovo tecnico rossoblu. Mancava solo la ratifica ufficiale, ma la presa di posizione dell'Halley Holding ha portato tutti a fare un passo indietro.

In virtù di ciò si prevede una vera e propria rivoluzione nel capoluogo molisano. Si parla dell'arrivo di Mirko Cudini come nuovo allenatore e di Roberto De Angelis come direttore sportivo, con Minadeo costretto a lasciare la società. Il Benevento si guarderà intorno per cercare di trovare un'alternativa al Campobasso, altrimenti resterà tutto invariato.