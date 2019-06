Benevento, scopri il dato degli abbonamenti Si chiude il secondo giorno di campagna per il sodalizio giallorosso

Secondo giorno di campagna abbonamenti in casa Benevento. A oggi si contano 367 emissioni, quindi si viaggia con una media di circa 180 vendite al giorno. Il settore più venduto è la Curva Sud con 158 tessere, segue i Distinti con 141. Salgono le vendite per la tribuna superiore che ha raggiunto quota 61, mentre restano bassi i dati delle altre zone del Ciro Vigorito. Ricordiamo che siamo in fase di prelazione, destinata agli abbonati della scorsa stagione che hanno diritto anche a uno sconto del 10% sul prezzo totale della tessera. Dal 15 luglio partirà la vendita libera.