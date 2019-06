Palermo, situazione drammatica Senza fideiussione, stipendi non ancora pagati: la società non molla

Il futuro del Palermo è sempre più avvolto da una coltre di nuvole nere. La Lev Ins, l'agenzia con sede a Sofia in Bulgaria, ha comunicato di “non aver emesso, né sta emettendo, polizze fideiussorie in Italia e di essere venuta a conoscenza della circolazione nel nostro Paese di documenti e polizze fideiussorie false recanti segni distintivi dell’impresa e sottoscrizioni mai apposte dai suoi legali rappresentanti”. Una dichiarazione di assoluta gravità che complica ancora di più la posizione della società rosanero. Per altro si è saputo che la Lev Ins è stata in passato al centro di uno scandalo circa la commercializzazione di polizze fideiussorie false.

Un pasticcio da cui è difficile venir fuori. E i tempi stringono, anzi sarebbero già scaduti. Se è vero, come è vero, che entro il 24 occorreva presentare la domanda di iscrizione e tutta la documentazione necessaria per completarla. Ora ci sarà un'istruttoria da parte delle varie commissioni e il 4 luglio ci sarà la comunicazione dell'esito. Tempo fino all'8 luglio per fare ricorso, non per presentare nuovi documenti, ma solo eventualmente per integrare la documentazione. Il 12 luglio il Consiglio Federale deciderà su ammissioni e eventuali ripescaggi.

Da sottolineare che la società di Tuttolomondo fa sapere di essere ancora alla ricerca di una fideiussione valida (un po' quello che accadde l'anno scorso all'Avellino), mentre nessun giocatore ha ancora comunicato di aver ricevuto il bonifico dello stipendio che era stato annunciato.