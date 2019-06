Inzaghi e le nuove maglie: presentazione a Palazzo Paolo V La manifestazione, ripresa in diretta dalle telecamere di Ottochannel, avverrà il 6 luglio

Cambia la location della presentazione ufficiale di Pippo Inzaghi, che avverrà insieme a quella delle nuove maglie della stagione griffate “Kappa”. Da un luogo chic, come può esserlo il centralissimo President Hotel, ad uno altamente suggestivo e storico come Palazzo Paolo V. E' nella vecchia casa comunale infatti che il Benevento aprirà la nuova stagione: nel pomeriggio del 6 luglio prossimo ci sarà infatti la presentazione ufficiale alla stampa del nuovo tecnico Pippo Inzaghi, insieme a quella delle nuove maglie. A Palazzo Paolo V ci sarà anche tutta la squadra giallorossa in procinto di partire il giorno dopo per il ritiro di Pinzolo.

La manifestazione sarà trasmessa interamente e in diretta dal nostro canale Tv, Ottochannel.