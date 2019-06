Benevento, è del 1946 il primo abbonato Gerardo C., pensionato, non ha temporeggiato nel confermare il proprio posto nel settore distinti

Quando si dice "la passione non ha età". Il signor Gerardo C., classe 1946, nella mattinata di lunedì si è alzato presto per confermare il proprio posto nel settore distinti, diventando il primo abbonato del Benevento Calcio. Non sappiamo da quanto tempo segue i colori giallorossi, ma di sicuro si tratta di un amore "indistruttibile", come sottolineato dallo slogan scelto per la nuova campagna di fidelizzazione. In fondo, i recenti exploit del sodalizio sannita nel calcio che conta, caratterizzato dalla partecipazione a categorie da sempre sognate, ha permesso di allargare il proprio bacino di tifosi, avvicinando appassionati di tutte le età, a partire dai più piccoli e confermando quello "zoccolo duro" che da sempre è stato vicino ai colori giallorossi.

La celerità con la quale Gerardo ha acquistato l'abbonamento, dimostra la voglia di tornare sui gradoni del Ciro Vigorito per un nuovo campionato. Nel Sannio si continua a vivere un sogno: con il Benevento che anche nella prossima stagione cercherà di essere protagonista in serie B.