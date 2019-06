Benevento, aggiornamento campagna abbonamenti Ritmo costante per le emissioni delle tessere di fidelizzazione

E' salito a 521 il numero di emissioni degli abbonamenti nel terzo giorno di prelazione. Prende piede la Curva Sud che è salita a quota 235 tessere vendute, segue il settore Distinti con 186, la tribuna Superiore con 87, la Curva Nord con 9 e la Tribuna inferiore e quella centrale che insieme raggiungono solo 4 unità.

Ricordiamo che la prelazione sarà disponibile fino al 14 luglio, dopodiché si aprirà la vendita libera. I vecchi abbonati hanno diritto a uno sconto del 10% sul costo intero dell'abbonamento: per esempio, la Curva Sud ha un prezzo di 120 euro, quindi coloro che sono in possesso della tessera dello scorso anno, in base al predetto sconto, potranno acquistarlo a 110 euro. Questo discorso vale, ovviamente, anche per gli altri settori del Ciro Vigorito.