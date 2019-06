Benevento, Maggio è carico: "Si lavora senza sosta" Il capitano giallorosso si allena duramente in vista del rientro nel Sannio

Sono gli ultimi giorni di vacanza per i calciatori del Benevento. Da lunedì cominceranno le visite mediche che si terranno presso l'Avellola, considerato che l'Imbriani e il Ciro Vigorito saranno impegnati per le Universiadi. Gli stregoni, però, cercheranno di ripresentarsi nel Sannio con una buona condizione fisica, come capitan Maggio che attraverso Instagram ha condiviso la propria sessione d'allenamento caratterizzata da flessioni e addominali. Il calciatore giallorosso ha anche scritto: "Si lavora senza sosta. Ci si prepara per la nuova stagione", mostrando lo spirito giusto in vista del rientro nel Sannio e della successiva partenza per il ritiro di Pinzolo e Moena.