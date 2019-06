Las Vegas, quando da un elicottero piovvero 5000 dollari Una trovata della società statunitense per far venire più gente allo stadio. Tutte le amichevoli

Manca un solo tassello al programma completo delle amichevoli precampionato del Benevento. Resta infatti ancora da definire quella annunciata per il 26 luglio, contro un avversario che ovviamente si allenerà sulle Dolomiti. Qualche curiosità è d'obbligo per quel che riguarda queste amichevoli estive, che iniziano come di prassi con una squadra dilettantistica locale. Ma, attenti, non si tratta del solito gruppo di improvvisati calcioamatori pescati qua e là, ma della locale squadra dell'Acd Pinzolo Valrendena, fresco vincitore del campionato di prima categoria e pronto ad affrontare un più impegnativo torneo di Promozione. Del resto, con le amichevoli il Benevento non è andato proprio sul leggero, perché dopo la sgambatura di giovedì 11 luglio c'è subito la sfida più suggestiva contro il Napoli di Carlo Ancelotti. Teatro del derby del 13 luglio (17,30) il campo di Corciato, una frazione di Dimaro, che ospita tutte le amichevoli degli azzurri in ritiro. Sarà un test probante e suggestivo, tra il maestro, Carlo Ancelotti, e l'allievo, Pippo Inzaghi. In uno scenario mozzafiato e davanti a tante persone che affolleranno l'impianto di Corciato, visto tra l'altro che si tratta della prima uscita ufficiale del nuovo Napoli. Senza contare che uno di fronte all'altro si troveranno per la prima volta Lorenzo e Roberto Insigne, fratelli contro. Una sfida di cuore.

LAS VEGAS. Avversario assolutamente inedito anche per la terza amichevole in programma il 16 luglio a Pinzolo. Alle 17,30 si scende in campo contro il Las Vegas Lights Fc, dove “Lights” sta per “Luci”, che richiama le grandi insegne luminose della città. Ma la particolarità abbastanza clamorosa (almeno per l'Italia) è la sua partnership con il più grande dispensario di cannabis al mondo: il mercato di Cannabis NuWu. Fece per altro scalpore qualche tempo fa la trovata per far arrivare più gente allo stadio, per sostenere una squadra che spesso non vinceva:un elicottero sorvolò il Cashman Field “bombardando” il pubblico con 5mila dollari, che 200 fortunati tifosi scelti poterono raccogliere direttamente dal campo a fine primo tempo.Il Las Vegas partecipa all'USL Championship, torneo professionistico degli Stati Uniti e del Canada. Fino al 2016 è stato il campionato di terzo livello del Nordamerica,dal 2017 è stato riconosciuto dalla federazione come campionato di secondo livello, alle spalle della Major League Soccer.

VIOLA A META'. La Fiorentina sarà in ritiro a Moena dal 6 al 21 luglio, dunque incrocerà per qualche giorno il Benevento. Ed è prevista pure un'amichevole il giorno 20 luglio alle 17. Come più volte anticipato, i viola si sdoppieranno a metà ritiro, perchè la rosa al completo starà in Val di Fassa solo nella prima settimana, poi gran parte della squadra, Montella e staff tecnico compresi, partiranno per gli Stati Uniti dove giocheranno l'International Champions Cup. Dunque quella che affronterà i giallorossi sarà una... viola a metà.

TOH, IL CITTADELLA. Dopo l'amichevole ancora non definita del 26 luglio, è prevista proprio sul finire del ritiro, il giorno 31, il test col Cittadella di Venturato. Si rincontrano gli avversari che hanno fatto sfumare il sogno della serie A, senza astio e con la solita conclamata simpatia nei confronti del diesse Marchetti e dei tifosi veneti.

Nella foto lo stadiolo di Corciato, dove si giocherà l'amichevole col Napoli