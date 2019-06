Prezzi salati per assistere a Napoli-Benevento a Dimaro Occorreranno 22 euro per la tribunesca e 17 per il settore laterale

Il Napoli non fa sconti, neanche se si tratta di un'amichevole estiva. Per assistere a Napoli-Benevento del 13 luglio a Dimaro ci vorranno 22 euro per la tribunetta centrale e 17 per quella laterale. Prezzi salati per delle amichevoli precampionato, che saranno praticati anche per le successive amichevoli col Feralpi Salò e con la Cremonese. I tagliandi per le tre amichevoli a Dimaro Folgarida potranno essere acquistati on line all'indirizzo:https://www.liveticket.it/ritironapolivaldisole.Naturalmente è possibile acquistare i biglietti anche presso Ufficio APT di Dimaro.

Nella foto si vede la tribunetta del piccolo stadio di Carciato