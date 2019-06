Benevento impaziente: sarà la prima a partire per il ritiro La Strega brucia tutte sul tempo: non vuole lasciare nulla al caso in vista della prossima B

Il Benevento sarà la prima squadra di serie B a partire per il ritiro estivo. La società giallorossa si è organizzata da tempo, bloccando Pinzolo già oltre due mesi fa per non lasciare nulla al caso in vista del prossimo campionato. Se ci fosse stata la promozione in serie A, tra l'altro, sarebbe stato organizzato anche un tour in Inghilterra. Per coprire il "buco" degli ultimi giorni di luglio, si è deciso di andare a Moena, come espressamente richiesto dal nuovo tecnico Pippo Inzaghi.

I giallorossi partiranno alla volta di Pinzolo il prossimo 7 luglio, dove staranno fino al 20. Poi ci sarà il trasferimento a Moena che sarà il quartier generale sannita fino al 31 luglio. Ventiquattro giorni di ritiro nei quali il Benevento potrà lavorare al meglio, permettendogli anche di stare a stretto contatto con il nuovo allenatore che sarà chiamato a imporre sin da subito la sua ideologia alla squadra.

Dando uno sguardo alle altre formazioni cadette, solo Empoli e Trapani al momento non hanno ancora comunicato date e giorni del ritiro precampionato. Il Chievo partirà il giorno dopo il Benevento, verso le Terme di Comano in provincia di Trento. Poi bisognerà attendere la metà del mese per vedere all'opera tutte le altre: il 12 luglio sarà la volta del Frosinone che lavorerà a Terminillio (Rieti). Il 13 cominceranno la preparazione di Cremonese (Molveno, Trento) e Pordenone (Arta Terme, Udine).

Il giorno successivo si metteranno all'opera l'Ascoli (Cascia), Crotone (Crotonei) e Pescara (Lucoli). Il 15 luglio scenderà in campo la Salernitana a San Gregorio Magno, mentre partiranno orientativamente verso la metà del mese anche Livorno (Gubbio) e Pisa (Storo), anche se la data ufficiale non è ancora stata comunicata.

Tappa friuliana per la Virtus Entella che il 16 luglio raggiungerà Sappada, mentre Juve Stabia e Spezia andranno, rispettivamente, a Rivisondoli e Sarnano a partire dalla giornata successiva. Il Cosenza resterà "a casa", dato che dal 21 luglio suderà a San Giovanni in Fiore. Chiude il quadro il Cittadella: la formazione veneta, che sfiderà il 31 luglio il Benevento, comincerà la preparazione dieci giorni prima a Lavarone.