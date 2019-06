Abbonamenti, precisazione del Benevento Ulteriore sottolineatura per quanto riguarda lo sconto del 10% per i rinnovi

In riferimento all’articolo pubblicato sul sito Corrieresannita.it dal titolo “Abbonamenti, niente sconto“, che riprende una mail inviata da un tifoso, il Benevento Calcio comunica che è regolarmente applicato lo sconto del 10% previsto sul prezzo Intero esclusivamente in caso di RINNOVO degli abbonamenti. A titolo esemplificativo prezzo Intero Curva Sud 120 Euro. In caso di Rinnovo prezzo Curva Sud 110 Euro. Ai prezzi va aggiunto il diritto di prevendita.

Al seguente link https://www.beneventocalcio.club/biglietti/campagnaabbonamenti/ il comunicato relativo alla campagna abbonamenti dove poter visionare tutte le indicazioni e la tabella dei prezzi.