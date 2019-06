Benevento, Caldirola freme: "Più carico che mai" La carica del centrale difensivo giallorosso in vista della prossima stagione

Manca davvero poco all'inizio della nuova stagione del Benevento. Lunedì cominceranno le visite mediche, sabato prossimo ci sarà la presentazione di Inzaghi e il giorno successivo la partenza per il ritiro di Pinzolo. Tra i confermati della rosa giallorossa c'è senza alcun dubbio Luca Caldirola. Il centrale difensivo è arrivato a gennaio grazie a un'ottima intuizione di Pasquale Foggia, considerato che l'ex Inter non giocava da molti mesi a causa di una scelta tecnica fatta dal Werder Brema. Nel Sannio si è imposto al meglio sin da subito, diventando un punto di riferimento nello scacchiere di Bucchi e un idolo per tutti i tifosi giallorossi.

Sul proprio profilo Instagram, Caldirola ha pubblicato un post abbastanza significativo: "Tra poco si ricomincia, più carico che mai!", che testimonia ampiamente la voglia del calciatore desiano di tornare subito al lavoro agli ordini del nuovo tecnico Inzaghi. Il Benevento sa già su chi ripartire e il rinnovo effettuato qualche mese fa lo dimostra ampiamente.

Per Caldirola si prevede un anno da protagonista, anche perché avrà modo di iniziare la stagione in maniera regolare, a partire dal ritiro.