Benevento, si ricomincia: da domani al via le visite mediche Parte la nuova stagione della Strega. C'è attesa anche per i primi colpi di mercato

L'attesa sta per finire. Da domani partirà la settimana che darà il via ufficialmente alla nuova stagione del Benevento Calcio, la terza in serie B della sua storia. In agenda ci sono le visite mediche, alle quali saranno sottoposti inizialmente i più giovani che parteciperanno al ritiro, poi nei giorni successivi saranno chiamati anche tutti gli altri elementi della rosa.

A causa dell'indisponibilità del Ciro Vigorito e dell'Imbriani per via delle Universiadi, i giallorossi si ritroveranno presso il campo Avellola. Verrà utilizzata anche la palestra BFit di via Aldo Moro. La settimana scorrerà via fino a sabato, quando la squadra al gran completo sosterrà dei test atletici in mattinata, per poi trasferirsi a palazzo Paolo V per l'attesa conferenza stampa di presentazione di Pippo Inzaghi che sarà trasmessa in diretta da Ottochannel 696.

Domenica prossima comincerà il ritiro di Pinzolo che, come noto, terminerà il 20 luglio, per poi spostarsi a Moena fino al 31 luglio.

Sarà una settimana particolarmente attesa anche sul fronte mercato. Non è affatto escluso che possano essere ufficializzati i primi acquisti proprio nei prossimi giorni, in modo da permettergli di prendere parte sin da subito al ritiro. Ovviamente le attenzioni di Foggia sono riversate anche sulle cessioni.