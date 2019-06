Primo giorno di visite, prima i più giovani Il terzo portiere Zagari, il camerunese Sanogo, poi quelli tornati dai prestiti

Una ventata di gioventù per le prime visite mediche del Benevento.

Sono stati convocati per il primo giorno 9 giocatori, tutti giovani che si aggregheranno alla squadra in partenza per Pinzolo, ma il cui futuro è tutto da scrivere. Ecco chi sono i 9 ragazzi giallorossi: Giovanni Volpicelli ('99), una presenza in Coppa Italia contro il Cittadella quest'anno, Gennaro Zagari ('01), sulla panchina giallorossa da terzo portiere per tutto il girone di ritorno del campionato appena concluso, Luca Sparandeo ('99), una presenza in B prima di andare in prestito alla Viterbese (9 partite), Salvatore Tazza ('98) nell'ultima stagione alla Paganese, Alessio Donnarumma ('98), in prestito alla Vibonese (8 presenze), il camerunense Nembot Racine (2000), centrocampista della Primavera, l'ivoriano Siriki Sanogo ('01), una presenza in B quest'anno, due in A l'anno precedente, Biagio Filogamo ('98), attaccante in prestito alla Vibonese (3 presenze), Sigillo ('03) dell'Academy Pasquale Foggia.

Nella foto il giovane portiere Gennaro Zagari