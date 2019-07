Benevento, l'analisi della rosa in vista dei primi colpi Già riempita la lista dei calciatori "bandiera". Ci sono due slot liberi per gli over

Comincia quest'oggi la nuova stagione calcistica 2019/2020. Il Benevento è già al lavoro con le visite mediche che dureranno per tutta la settimana, con i calciatori che alla spicciolata raggiungeranno l'Avellola e la palestra BFit per i canonici controlli fisici. Per sabato sono in programma un test atletico e l'attesissima conferenza stampa di presentazione di Pippo Inzaghi. La giornata odierna segna anche l'inizio ufficiale del calciomercato. In tal senso è opportuno analizzare dettagliatamente la rosa giallorossa, anche in merito alla lista che bisognerà presentare alla Lega B rispettando i paletti imposti tra under e over. Ovviamente il tutto è in attesa dei nuovi arrivati, uniti alle cessioni di quei calciatori che non rientrano più nel progetto.

Sono tre le liste che il Benevento deve compilare. La prima riguarda i cosiddetti over, nella quale fanno parte tutti i calciatori nati prima del 1 gennaio 1996. Allo stato attuale ne sono 16, a fronte di un limite massimo di 18. Eccoli nello specifico:

Puggioni, Caldirola, Letizia, Antei, Di Chiara, Coda, Viola, Maggio, Tuia, Volta, Costa, Improta, Insigne, Armenteros, Iemmello e Billong.

Successivamente occorre presentare la lista degli under, caratterizzata da quei calciatori nati dopo il 1 gennaio 1996. All'interno di essa può andarci un numero illimitato di atleti e allo stato attuale il Benevento ha i seguenti tesserati:

Sparandeo, Tello, Montipò, Gyamfi, Goddard, Cuccurullo, Zagari, Volpicelli, Filogamo, Vokic, Nembot, Sanogo, Donnarumma e Tazza.

Ovviamente ci sono tanti calciatori cresciuti nel vivaio rientranti dai prestiti, i quali probabilmente saranno riproposti per permettergli di fare esperienza altrove e avere così maggiore continuità.

Chiude la presenza dei calciatori bandiera che ne devono essere al massimo due. Il sodalizio giallorosso ha già riempito questa lista, grazie alle presenze di Ghigo Gori e Lorenzo Del Pinto. Ricordiamo che i requisiti necessari per entrarvi, permettendo quindi di beneficiare di due over al di fuori dei diciotto "canonici", è quella di aver militato almeno per quattro stagioni consecutive nel club. Ovviamente Ghigo Gori già da tempo rientra in questo paramentro, mentre Del Pinto è diventato un "bandiera" proprio in questa stagione, essendo la sua quinta in giallorosso.