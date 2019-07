Questa sera al via Speciale Mercato su Ottochannel 696 L'approfondimento sulle operazioni delle compagini campane inizierà alle 20.15

L'inizio del calciomercato coincide con l'avvio del Tg Sport Speciale Mercato, in onda su Ottochannel a partire dalle 20.15. Previsti collegamenti dalle redazioni di Avellino, Benevento e Salerno per gli aggiornamenti sulle operazioni delle squadre campane dalla serie A fino alla C. Un appuntamento imperdibile che si rinnova, come ogni anno, sul 696.