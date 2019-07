Benevento, l'ultima amichevole è col Venezia Colmato il vuoto del 26 luglio: si giocherà a Moena contro i lagunari

Il Benevento ha ufficializzato anche l'ultima delle amichevoli che affronterà nel periodo di ritiro a Pinzolo e Moena. Il 26 luglio la squadra giallorossa sarà di scena a Moena contro il Venezia del presidente Tacopina. Con questo test il programma è completo e lo riepiloghiamo rapidamente: l'11 luglio a Pinzolo contro i dilettanti locali, il 13 luglio a Dimaro contro il Napoli, il 16 a Pinzolo contro gli americani del Las Vegas, il 20 a Moena contro la Fiorentina, il 26 contro il Venezia, il 31 a Rovereto controil Cittadella.

Il Benevento ha anche ufficializzato il programma del giorno 6, quello della presentazione ufficiale di Pippo Inzaghi. In mattinata la squadra sarà in ritiro all'Hotel Europa, nel pomeriggio sarà a Palazzo Paolo V per la presentazione dell'allenatore e delle nuove maglie, la sera sarà di nuovo a Venticano all'Hotel Europa per cenare col Presidente Vigorito.