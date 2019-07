Benevento, spuntano nomi importanti per centrocampo e attacco Non è mai stato trattato Brugman: la società ha piena fiducia in Viola

Il Benevento potrebbe pescare nella Spal suoi primi due rinforzi. Si tratta di Pasquale Schiattarella, 32 anni compiuti il 30 maggio scorso, nativo di Mugnano di Napoli e già transitato giovanissimo nelle file giallorosse in forza alla Primavera nel 2002-03. Nelle ultime tre stagioni alla Spal Schiattarella ha collezionato 84 presenze con una promozione dalla B e due campionati nella massima serie. Quattro gol complessivi, di cui uno in serie A proprio al suo Napoli il 24 settembre del 2017. Il suo contratto è in scadenza nel 2020, per cui il Benevento potrebbe inserirsi e proporgliene uno nuovo in giallorosso. E' un profilo che interessa moltola società giallorossa che non vuole giocatori il cui ruolo in organico è già ricoperto. Ecco perchè non gli interessa Brugman, che è un regista: ha già Viola e lo ritiene un punto importante del suo schieramento.

L'altro nome è quello dell'attaccante di lungo corso Mirco Antenucci, 34 anni, ma ancora il fisico di un ragazzino. L'attaccante termolese ha il contratto in scadenza nel 2020, ma la Spal gli ha concesso di ritenersi pressochè libero di accasarsi in un'altra squadra. Per questo Foggia ha già incontrato il procuratore del giocatore per porre le basi di un accordo. Il “Lupo di Roccavivara” come lo chiamano i tifosi, ha giocato in carriera nel Torino, nel Catania, nello Spezia, nella Ternana e in Inghilterra col Leeds. In 16 anni di carriera ha segnato qualcosa come 538 gol.

Un discorso a parte va fatto per i contratti da rinnovare, come quello di Massimo Coda. Il Benevento non lo ritiene in uscita, ma sa che per trattenerlo dovrà blindarlo. E la trattativa non è delle più semplici.