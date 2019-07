Benevento, due colpi: Schiattarella in dirittura d'arrivo Per Kragl manca solo l'ufficialità che sarà data dall'esclusione del Foggia dai campionati

Due trattative in dirittura di arrivo per il Benevento. La prima riguarda il tedesco del Foggia Oliver Kragl, classe '90, che ha accettato la corte della società giallorossa che gli ha proposto un contratto triennale. L'affare, benchè l'accordo sia praticamente raggiunto, non può essere ancora ufficializzato per via delle disavventure della società rossonera, che è in attesa dell'esclusione dai campionati da parte della Figc. L'iter è ancora lungo, anche per le società per le quali c'è già la certezza del forfait. Il 4 luglio ci sarà l'esito delle istruttorie da parte delle commissioni, entro l'8 luglio la possibilità di fare ricorso sui documenti presentati (che non potranno però essere integrati). Il 12 luglio infine il Consiglio Federale deciderà sulle ammissioni e sulle esclusioni. Dunque, federalmente Kragl, che aveva un contratto con i satanelli fino al 2021, sarà libero solo dopo l'esclusione ufficiale del Foggia dal campionato: solo allora potrà sottoscrivere il nuovo contratto che lo legherà al Benevento.

L'altra trattativa che può andare in porto in tempi brevissimi è quella per Pasquale Schiattarella. Il centrocampista della Spal ha il contratto in scadenza nel 2020, ma la società estense non si opporrebbe se decidesse di andar via. Pasquale Foggia ha appuntamento giovedì col procuratore del giocatore, Augusto Carpeggiani per concludere l'affare. Schiattarella è il profilo ideale per il gioco a centrocampo di Pippo Inzaghi.

Gli approfondimenti nello Speciale Calcio Mercato in onda questa sera sulle frequenze di Ottochannel

Foto tratta da "Novantesimo.com"