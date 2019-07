Mercato serie B - Empoli su Moreo. La Cremonese vicina a Deli L'ex Benevento Padella lascerà l'Ascoli: andrà al Vicenza. Poker d'acquisti per il Chievo

Nuova giornata di trattative per quanto riguarda il calciomercato di serie B. A muoversi più di tutte è stato il Chievo Verona che, dopo aver effettuato numerose cessioni per poter rientrare nei parametri d'iscrizione, ha ufficializzato ben tre acquisti: si tratta del centrocampista slovacco David Ivan e del centrale francese Leverbe. Entrambi arrivano dalla Sampdoria e rientrano nell'affare che ha portato Depaoli a vestire il blucerchiato. Si è accasato con gli scaligeri anche l'esterno di difesa Cotaliche dal Cagliari.

Si muove anche il Cittadella che ha tesserato l'attaccante De Marchi dall'Imolese. Si tratta di un elemento interessante che nella scorsa stagione è andato vicino alla doppia cifra, realizzando otto marcature. I veneti hanno puntato il mirino anche sul centrocampista Alessio Vita, fino a pochi mesi fa alla Feralpi Salò.

E' al passo d'addio l'ex Benevento Emanuele Padella con l'Ascoli. Il centrale difensivo è vicinissimo a firmare con il Vicenza, formazione molto ambiziosa che punta alla promozione in serie B. Per il calciatore romano è pronto un ricco contratto triennale.

Buon colpo della Cremonese che ha praticamente chiuso per il centrocampista Deli, svincolatosi dal Foggia. Ovviamente, come per Kragl con il Benevento, bisognerà aspettare il fallimento definitivo del sodalizio rossonero prima di poter mettere tutto nero su bianco. I grigiorossi sono anche sull'esterno Sala, da poco acquistato dal Sassuolo.

Continua a muoversi anche la Juve Stabia che è pronta ad accogliere il centrocampista Alessandro Mallamo, di proprietà dell'Atalanta con un'esperienza a Novara nella passata stagione. La Virtus Entella, invece, ha puntato il mirino sul sannita Coppolaro dell'Udinese. Il Cosenza è intenzionato a confermare l'estremo difensore Saracco, alla sua sesta stagione in terra calabrese. Il calciatore non occuperebbe neanche un posto in lista, dato che è un calciatore bandiera.

Il Crotone proverà a pescare dalla Primavera del Milan per rafforzare la difesa: starebbe pensando al classe 2000 Bellodi.

L'Empoli è intenzionato a dare vita a un mercato di spessore per consegnare a Cristian Bucchi una squadra che possa tentare l'immediata risalita nel campionato di serie A. E' praticamente fatta per l'attaccante Moreo, sul quale era forte l'interesse del Lecce. Il club toscano ha avviato un sondaggio anche per Jacopo Dezi, profilo particolarmente richiesto dal tecnico. Il calciatore, di proprietà del Parma, sembrerebbe in uscita e nei prossimi giorni la trattativa potrebbe limarsi meglio a favore dell'Empoli.

Nuovo arrivato anche per il Livorno che ha perfezionato l'ingaggio dell'attaccante Marsura, lo scorso anno tra Venezia e Carpi.

Il Pordenone ha accolto il promettente centrocampista Mazzocco che arriverà in prestito dalla Spal dopo aver firmato un rinnovo di ben tre anni.

Allo Spezia, infine, piace Christian Capone dell'Atalanta, anche se sulle fasce è già coperto. Questo aspetto, comunque, non dovrebbe essere un problema dato che alla dirigenza e allo stesso tecnico Italiano interessa e non poco il giovane atleta classe '99.