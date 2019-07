Serie B, data sorteggio calendario: c'è una prima ipotesi La Lega B deve ancora comunicare giorno e location dell'attesa cerimonia

E' da pochi giorni cominciata la nuova stagione, ma la voglia di dare il via al calcio giocato è davvero tanta tra gli appassionati. Dopo aver definito le formazioni che parteciperanno alla prossima serie B (anche se la Covisoc domani si esprimerà sulle questioni di Palermo, Trapani e Foggia) il prossimo step sarà rappresentato dal sorteggio del prossimo calendario. Al momento non si conosce la data in cui verrà reso noto il programma delle trenotto giornate, anche se qualche rumors avrebbe fatto intendere che la cerimonia si terrà il prossimo 29 luglio, il giorno prima della pubblicazione del calendario di serie A.

A presentare domanda ufficiale per ospitare l'evento è stato anche il Comune di Ascoli Piceno, riservandosi una risposta da parte degli organi competenti. Ovviamente, al momento, si tratta solo di ipotesi, considerato che la Lega B non si è ancora espressa attraverso un comunicato ufficiale.

Si attende anche la data del sorteggio della prossima Coppa Italia che partirà il 4 agosto. Ovviamente il tabellone verrà reso noto a metà luglio, considerato che tra un mese esatto si darà il via alle danze. Il Benevento entrerà nella competizione l'11 agosto al secondo turno: l'incontro si giocherà al Vigorito e probabilmente l'avversaria della truppa di Inzaghi sarà una formazione di serie C.