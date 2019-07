Foggia-Schiattarella, stasera l'incontro Il diesse vedrà direttamente il giocatore per chiudere un affare avviato. Antenucci va al Bari

Stasera Pasquale Foggia incontrerà il centrocampista della Spal Pasquale Schiattarella. Era un incontro annunciato, il diesse vedrà direttamente il giocatore di Mugnano, non il suo procuratore. Si spera di poter fare le cose in fretta e chiudere un altro affare importante per il nuovo Benevento.

Per un giocatore che può arrivare, un altro è stato perso irrimediabilmente: si tratta di Mirco Antenucci che ha preferito ascoltare le sirene provenienti dal Bari. D'altro canto a 35 anni fa più differenza un anno in più di contratto che non la categoria. Lo spallino, insomma, accetta un doppio salto all'indietro, ma si assicura un anno in più di carriera. Il Benevento non aveva abbandonato del tutto la pista, ma sapeva che con questo scenario sarebbe stato complicato convincere l'attaccante molisano.

E' evidente che ora le attenzioni della società si spostano su altri obiettivi, oltre a tenere sempre sotto osservazione il rinnovo contrattuale di Coda, che ieri ha anche fatto le visite mediche di rito all'Avellola, insieme al suo inseparabile amico Letizia. C'erano anche Di Chiara e Billong.

Oggi è arrivato in città anche Oliver Kragl, che deve attendere che la Figc estrometta dal campionato il Foggia per firmare da giocatore svincolato il nuvo contratto col Benevento.

La foto è tratta dal sito "Lo spallino"