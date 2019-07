Benevento, Zito sulle nuove maglie: "Celebreremo i 90 anni" Il resp. marketing e social: "Vogliamo festeggiare per tutto l'anno un evento così importante"

Mancano due giorni all'attesissimo evento di sabato pomeriggio, quando nella suggestiva location di Palazzo Paolo V verrà presentato alla piazza il nuovo tecnico Pippo Inzaghi. Sarà l'occasione anche per vedere da vicino le nuove divise da gioco, griffate per la prima volta dal prestigioso marchio "Robe di Kappa". Il Benevento sta preparando tutto nei minimi particolari già da tempo, ed è pronto ad aprire la stagione nel migliore dei modi, in un'annata che sarà particolare per il sodalizio giallorosso: il prossimo 6 settembre, infatti, si celebreranno i novant'anni di storia della Strega e questa ricorrenza è al centro di tutte le iniziative che saranno realizzate da qui fino alla fine della stagione. A confermarlo anche il responsabile marketing e social del sodalizio giallorosso, Alberto Zito:

"Quello di sabato è senza dubbio un evento molto importante. Già di per se la conferenza di Inzaghi è un appuntamento atteso, poi l'aver deciso di abbinare la presentazione dei nuovi kit gara non fa altro che aumentare ancor di più la voglia di assistervi. Il nostro intento è quello di celebrare nel migliore dei modi il novantenario del Benevento e la scelta di "partire" a Palazzo Paolo V è legata proprio a questo, in modo da dare un'impronta storica all'annata".

E con Zito non possiamo non discutere delle nuove maglie da gioco che saranno griffate dal nuovo fornitore ufficiale, Robe di Kappa: "Ovviamente anch'esse sono state pensate per celebrare il compleanno giallorosso che, lo ripeto, sarà il fulcro di questa stagione. Al momento non posso dire altro, ma ci saranno diverse sorprese molto interessanti. Non vi resta che attendere sabato pomeriggio per scoprirle".

Ovviamente non è esclusa una festa per il 6 settembre, giorno della nascita del calcio a Benevento: "Ci stiamo pensando, siamo pronti a proporre varie iniziative. Il nostro intento, però, è anche quello di festeggiare per tutto l'arco dell'annata un evento molto importante per la nostra realtà".

A breve terminerà anche l'attesa per tutti gli appassionati che vorranno acquistare il nuovo materiale giallorosso: "Il tempo di sistemarci a livello organizzativo, con la squadra che deve partire per il ritiro, e saremo pronti a dotare lo store di via del Pomerio del nuovo abbigliamento, gadget e ovviamente anche le divise da gioco. Credo che fra due settimane sarà tutto disponibile per la vendita".