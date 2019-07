Benevento, attesa per la presentazione di Inzaghi Domani parte la stagione. C'è tanta curiosità legata al tecnico e alle nuove divise firmate Kappa

L'attesa sta per finire. Domani pomeriggio, con inizio alle 17.30, comincerà la stagione del Benevento con la presentazione del nuovo tecnico Inzaghi. C'è tanta curiosità attorno a questo evento che avverrà presso la prestigiosa location di palazzo Paolo V, nel cuore della città. I tifosi avranno modo di cominciare a conoscere l'allenatore giallorosso: certo, si tratta di un professionista che non ha alcun bisogno di presentazioni per il suo glorioso passato, ma è chiaro che la figura che ricoprirà nel Sannio sarà molto diversa da quella da calciatore. Sarà interessante capire l'ideologia del nuovo mister, così come le idee sulla rosa che al momento ha a disposizione e sui possibili nuovi acquisti. All'evento sarà presente la squadra al gran completo, come accaduto lo scorso anno in occasione della presentazione di Bucchi all'Hotel President.

Ovviamente l'attesa è tanta non solo per Inzaghi, ma anche per le nuove divise da gioco che saranno svelate nel corso della serata. Il Benevento ha deciso di alzare l'asticella, scegliendo un marchio prestigioso come "Robe di Kappa" che rifornirà il club di tutto il materiale ufficiale. E' prevista anche una maglia celebrativa per il novantenario, come confermato ieri dal responsabile social e marketing della società, Alberto Zito, nel corso di una intervista rilasciata ai nostri microfoni.

Non resta che attendere prima di tuffarsi nella nuova stagione, la terza della Strega nel campionato di serie B. Al termine della conferenza, per i giallorossi è in programma una cena con il presidente Vigorito. La partenza per Pinzolo è fissata alle 5:50 di domenica mattina dall'Hotel Europa verso Napoli, dove ci sarà un "Frecciargento" che trasporterà la comitiva sannita fino a Trento. Da lì avverrà il trasferimento presso Pinzolo, già abbellito con i colori giallorossi per accogliere al meglio il Benevento.

Non si prevede l'ingresso dei tifosi all'interno di Palazzo Paolo V. La conferenza, comunque, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Ottochannel 696 a partire dalle 17.30.