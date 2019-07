Mercato - L'Empoli vira su Mancuso. Palombi verso la Cremonese Il Livorno valuta la cessione di Bogdan che è richiesto dal Brescia: possibile arrivo di Tremolada

E' tempo di mercato in serie B, anche se di colpi ufficiali se ne contano ben pochi. Il CIttadella ieri ha accolto il centrocampista Alessio Vita, proveniente dalla Feralpi Salò. Il direttore sportivo Marchetti si è detto soddisfatto dell'ingaggio del calciatore, affermando che adesso la zona nevralgica del campo è al completo, considerata anche la presenza di Gargiulo.

Offerta irrinunciabile del Milan per l'Empoli: il club rossonero è fortemente intenzionato a prelevare il forte centrocampista marocchino Bennancer e sarebbe disposto a versare nelle casse del club toscano ben 16 milioni di euro. La trattativa verrà chiusa nei prossimi giorni. I toscani sono ancora alla ricerca di un bomber di spessore da affidare al nuovo tecnico Bucchi. Resta vivo l'interesse per Coda del Benevento, mentre il mirino adesso è puntato anche su Mancuso.

Il Livorno valuta la cessione di Bogdan. Il difensore era ritenuto incedibile, ma le proposte che stanno arrivando da più parti potrebbero far desistere il sodalizio amaranto. I lombardi avrebbero proposto uno scambio, mettendo sul piatto il cartellino del fantasista Tremolada. Altro giocatore che potrebbe fare al caso di Breda è Leonardo Morosini. Sul taccuino del Livorno c'è anche Giannetti del Cagliari, mentre sembre escluso l'arrivo dell'attaccante Floro Flores.

L'Ascoli è pronto a cedere Santini al Padova, mentre la Cremonese è vicinissima a Simone Palombi della Lazio. L'attaccante la scorsa stagione ha vestito la maglia del Lecce, segnando otto reti in ventotto presenze e ottenendo la promozione in serie A. In arrivo anche il centrocampista Deli e il giovane Zorta. L'attaccante Strizzolo potrebbe andare al Pordenone.

Il Chievo ha ufficializzato il nuovo tecnico Marcolini, con l'ex bomber Pelissier che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo. In casa Trapani, dopo l'ufficialità dell'iscrizione alla prossima serie B, tiene banco la questione allenatore: sfumato l'ingaggio di Pasquale Marino, la società sta lavorando per coprire la casella del nuovo tecnico.

La Juve Stabia è vicina a chiudere per Ferdinando Del Sole, lo scorso anno al Pescara. La punta, classe 1998, arriverà con la formula del prestito dalla Juventus.