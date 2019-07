Il Benevento alla B Fit, Di Pietro: "Emozione fortissima" La palestra di via Aldo Moro è partner del sodalizio giallorosso

Tra i partner ufficiali del Benevento c'è anche la nota palestra B Fit, sita in via Aldo Moro. A causa dell'indisponibiltà del Vigorito e dell'Imbriani per le Universiadi, i giallorossi hanno dovuto fare di necessità virtù, utilizzando per le visite mediche il campo Avellola. Nella giornata di domani, la Strega si sposterà anche presso la struttura di Pacevecchia che per l'occasione sarà chiusa al pubblico. Un evento di spessore per il centro sportivo, con il direttore Bruno Di Pietro che ha espresso tutta la propria soddisfazione:

"E' senza dubbio un'emozione fortissima dare il via alla stagione del Benevento nella nostra struttura. Domani ci saranno dei gruppi per tutto l'arco della giornata che effettueranno delle prove fisiche. Tra noi e la società giallorossa c'è stata una vecchia collaborazione che quest'anno si è consolidata: ne siamo ampiamente soddisfatti. Cosa offriamo? La nostra è una palestra di 700 mq, dotata di una salta attrezzi con macchinari Tecnogym di ultima generazione. Facciamo anche fisioterapia e ginnastica correttiva, oltre a innumerevoli corsi di tutti i tipi: dall'aerobica, a quelli di forza, crossfit, pilates e Yoga. Una volta sottoscritto l'abbonamento, tutti i clienti possono usufruire di qualunque servizio della struttura. Gli istruttori sono tutti laureati in Scienze Motorie e ad ognuno di esso è assegnata una disciplina specifica. Offriamo anche un fisioterapista e un nutrizionista, in modo da seguire coloro che frequentano la B Fit a 360 gradi, dal recupero funzionale, al recupero della forma e all'alimentazione. Se ci saranno ulteriori iniziative? Spero di sì. Abbiamo chiacchierato con il Benevento, ma al momento non c'è nulla di ufficiale. Speriamo di mantenere la collaborazione, accogliendo anche i familiari dei calciatori che vestiranno la maglia giallorossa".