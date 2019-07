La giornata inizia alla B Fit: test fisici per il Benevento Al via la stagione del Benevento. Attesa la conferenza di Inzaghi che sarà trasmessa da 8Channel

E' iniziata la lunga giornata che sancisce l'inizio ufficiale della stagione del Benevento. Questa mattina, a partire dalle 7, i giallorossi si sono ritrovati presso la palestra B Fit di via Aldo Moro per dei test fisici. I calciatori, alla spicciolata, hanno raggiunto il centro sportivo, dove sono stati attentamente valutati. Presenti tutti gli atleti che partiranno per il ritiro di Pinzolo.

Alle 13 è in programma il pranzo presso l'Hotel Europa di Venticano, mentre verso le 16.20 il nuovo tecnico Inzaghi avrà un primissimo contatto con la sua squadra. Ci sarà un saluto, per poi salire sul pullman che trasporterà il Benevento fino a Palazzo Paolo V, dove si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell'allenatore a partire dalle 17.30.

L'incontro con la stampa si aprirà con un saluto istituzionale fatto dal Comune di Benevento attraverso il vice sindaco Mario Pasquariello. Successivamente prenderà la parola il presidente Oreste Vigorito e, ovviamente, Pippo Inzaghi. Come noto saranno presentate anche le nuove divise da gioco firmate "Robe di Kappa", tra l'altro si prevede anche una maglia celebrativa per i 90 anni del Benevento che verranno festeggiati il prossimo 6 settembre. Per l'occasione sarà presente anche Matteo Monaco, Head of Sales del prestigioso marchio che rifornirà il sodalizio giallorosso.

Dopo la conferenza, si tornerà all'Hotel Europa dove è in programma una cena con il presidente Vigorito.

Ricordiamo che la conferenza stampa sarà trasmessa interamente in diretta esclusiva da Ottochannel a partire dalle 17:15. Non è previsto l'ingresso dei tifosi all'interno di Palazzo Paolo V.