Benevento, Inzaghi al Vigorito: "E' bellissimo" Sopralluogo del tecnico giallorosso allo stadio prima del pranzo

Primo sopralluogo di Inzaghi al Ciro Vigorito. Il nuovo tecnico giallorosso, accompagnato dal suo staff e dal team manager Alessandro Cilento, ha "documentato" la sua visita all'impianto sportivo sannita attraverso numerose storie sul proprio profilo ufficiale Instagram. Si è lasciato andare anche a dei commenti, affermando che si tratta di uno stadio "bellissimo" e un "ci siamo" per l'inizio dell'avventura giallorossa. Il "tour" è terminato negli spogliatoi. Adesso è in programma il pranzo per poi raggiungere palazzo Paolo V per l'attesa conferenza stampa di presentazione che sarà trasmessa in diretta esclusiva da Ottochannel a partire dalle 17.30.