Benevento, stamattina sono partiti in 26 Mancano Montipò e Improta, in permesso ancora per qualche giorno

Sono partiti questa mattina in treno per il Trentino. 26 giocatori e lo staff tecnico. Ci sono della assenze rilevanti: innanzitutto Montipò e Improta, entrambi in permesso giustificato, ma ovviamente nella lista dei convocati. Il portiere ha terminato di giocare con la Nazionale Under 21 quando tutti i suoi compagni erano già al mare, l'esterno di Pozzuoli si sta godendo qualche giorno in più dopo il matrimonio. Era già tutto prestabilito. Ma alla lista mancano anche i due che dovrebbero presto fare la risoluzione contrattuale, vale a dire Puggioni e Costa. Bisogna attendere ancora qualche giorno. Per di più, aggregati alla squadra ci sono alcuni ragazzi delle giovanili che saranno valutati dallo staff tecnico in ritiro: il portiere Carriero, Sparandeo, Tazza, Rillo, Sanogo.

Ecco l'elenco dei convocati:

Portieri: Montipò, Gori, Zagari, Carriero;

Difensori: Letizia, Caldirola, Volta, Antei, Gyamfi, Billong, Maggio, Di Chiara, Tuia, Sparandeo, Tazza, Rillo;

Centrocampisti: Del Pinto, Viola, Vokic, Goddard, Tello, Volpicelli, Sanogo;

Attaccanti: Coda, R. Insigne, Armenteros, Iemmello, Improta.