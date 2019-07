Benevento, Viola: "Pronti a ripartire. Ai tifosi dico grazie" Il centrocampista giallorosso: "Il ritiro ci permetterà di conoscere meglio mister Inzaghi"

A margine dell'evento tenutosi ieri a palazzo Paolo V, è intervenuto ai microfoni di Ottochannel il centrocampista giallorosso Nicolas Viola. Il fantasista reggino ha parlato così in vista dell'inizio della stagione: "Finamente si riparte. C'è un po' di rammarico per come è terminato lo scorso anno, ma abbiamo la forza per ripartire alla grande. I tifosi? Posso solo ringraziarli, lavoreremo sodo per toglierci tutti insieme delle grandi soddisfazioni. Faremo un ritiro lungo, sarà importante per conoscere al meglio mister Inzaghi. C'è già grande entusiasmo e ci servirà in una serie B che si prevede sempre più difficile. Con le basi giuste possiamo recitare un ruolo da protagonista. Le nuove maglie? Sono bellissime".