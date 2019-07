Caldirola: "E' un orgoglio avere un tecnico come Inzaghi" Il centrale difensivo giallorosso: "Partire dal ritiro sarà importantissimo per me"

Sarà la stagione di Luca Caldirola. Il centrale difensivo giallorosso avrà modo di cominciare la preparazione sin dal primo giorno ed è già determinato a dare tutto sé stesso per la causa giallorossa, come sottolineato ieri ai microfoni di Ottochannel: “Lo scorso anno sono arrivato a campionato in corso, mentre adesso ho la possibilità di partire già dal ritiro. Per me è importantissimo, soprattutto perché abbiamo più tempo per conoscerci e capire bene la mentalità di mister Inzaghi. E’ senza dubbio un orgoglio avere un tecnico come lui, ha una grandissima esperienza e sicuramente ci potrà dare tanto. Se la società l’ha scelto, un motivo ci sarà. Affronteremo un campionato difficile come sempre, lo scorso anno abbiamo imparato a nostre spese quanto sia complicato. I tifosi? A loro non c’è bisogno di dire nulla. In passato hanno dimostrato tutto il proprio attaccamento alla maglia. Lavoreremo per ripagarli”.