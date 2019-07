Foggia: "Mercato? Puntiamo su ciò che è mancato l'anno scorso" "Coda e Letizia sono al centro del progetto. Valutiamo, altrimenti nessuno è indispensabile"

A parlare ai microfoni di Ottochannel è stato anche il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia. Il dirigente giallorosso è partito dall'ingaggio di Inzaghi:

"Ho lo stesso entusiasmo di ogni giorno, perché per me è un grande onore far parte di questa famiglia. Sono onorato anche di aver portato un tecnico come Inzaghi che, oltre alle qualità professionali, è una persona incredibile che avrete modo di conoscere. Quest'anno partiamo da un blocco importante, costruito lo scorso anno. Cercheremo di aggiungere ciò che è mancato per provare a ottenere qualocosa in più. Il mercato? Ci sono delle trattative in essere con diversi calciatori che conteremo di chiudere a breve".

SERIE B - "E' un campionato difficile come sempre, imprevedibile e impegnativa. Anche quest'anno cercheremo di dare il massimo, poi sarà il campo a dare delle sentenze".

MERCATO IN USCITA - "E' un mercato difficile come quello in entrata. E' ovvio che in questo caso, quando hai calciatori che vengono dalla serie A con dei contratti da categoria superiore, è difficile piazzarli. Lavoriamo anche per questo".

RINNOVI - "Coda e Letizia sono al centro del progetto. A prescindere dai contratti che già hanno, stiamo valutando con loro qualcosa di duraturo. Poi, come ho sempre detto, chi ha il piacere ed è motivato a far parte del Benevento è ben accetto, altrimenti nessuno è indispensabile".